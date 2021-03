Giorgio Trizzino lascia il Movimento 5 stelle | il deputato si iscrive al gruppo Misto

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovo strappo nel: ilsicilianoha deciso dire il. E ha annunciato che sirà al. “E’ stata la scelta più difficile della mia vita”, ha detto il parlamentare all’agenzia Adnkronos. “Era già da tempo che riflettevo su questa decisione, che prendo nell’interesse reciproco: mio e del”., medico di Palermo al primo mandato in Parlamento con il M5s, è molto vicino alla famiglia Mattarella. Negli ultimi tempi le sue posizioni erano state più volte in divergenza con la linea ufficiale del M5s e lui stesso aveva parlato dei dubbi sul restare o meno dentro il ...

Giornale di Sicilia

Dopo l'allontanamento di alcuni componenti in seguito al dibattito su Rousseau e il governo Draghi, il Movimento 5 Stelle perde altri pezzi. Il deputatoha comunicato al presidente della Camera le sue dimissioni dal gruppo parlamentare grillino e il contestuale passaggio al Gruppo Misto. 'E' stata la scelta più difficile della mia ...Nuovo strappo alla Camera nelle file del M5S. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il deputatoha comunicato al presidente della Camera le sue dimissioni dal gruppo parlamentare 5 Stelle e il contestuale passaggio al Gruppo Misto. 'E' stata la scelta più difficile della mia ...Trizzino, medico di Palermo al primo mandato in Parlamento con il M5s, è molto vicino alla famiglia Mattarella. Negli ultimi tempi le sue posizioni erano state più volte in divergenza con la linea ...Il deputato palermitano Giorgio Trizzino lascia il gruppo M5s della Camera per andare al gruppo Misto . Viene riferito da fonti parlamentari di maggioranza.