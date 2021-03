Ginnastica ritmica, niente Coppa del Mondo per le Farfalle. Azzurre assenti a Sofia, Italia senza gare reali da 18 mesi… (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le Farfalle non gareggiano dai Mondiali 2019. La nostra Nazionale di Ginnastica ritmica ha avuto la possibilità di disputare una prova interna a Desio lo scorso anno e di confrontarsi a distanza con la Russia e altre compagini in un evento on-line, ma la chance di scendere in pedana per delle sfide reali è stata portata via dalla pandemia. Sono sostanzialmente 18 mesi che Alessia Maurelli e compagne si allenano con la loro proverbiale devozione e con il massimo impegno, ma gli eventi tradizionali sono un lontanissimo ricordo. Si sperava di vedere le Azzurre all’opera in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo 2021, in programma nel weekend del 26-28 marzo a Sòfia (Bulgaria), ma purtroppo non sarà così. Le Farfalle erano state ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lenonggiano dai Mondiali 2019. La nostra Nazionale diha avuto la possibilità di disputare una prova interna a Desio lo scorso anno e di confrontarsi a distanza con la Russia e altre compagini in un evento on-line, ma la chance di scendere in pedana per delle sfideè stata portata via dalla pandemia. Sono sostanzialmente 18 mesi che Alessia Maurelli e compagne si allenano con la loro proverbiale devozione e con il massimo impegno, ma gli eventi tradizionali sono un lontanissimo ricordo. Si sperava di vedere leall’opera in occasione della prima tappa delladel2021, in programma nel weekend del 26-28 marzo a Sòfia (Bulgaria), ma purtroppo non sarà così. Leerano state ...

