Gigi Marzullo, l’aneddoto della vita privata: “Ho paura di non svegliarmi più” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gigi Marzullo ha raccontato a Verissimo un aneddoto incredibile della sua vita privata. “Ho paura di non svegliarmi più”, ha raccontato il giornalista Gigi Marzullo (Getty Images)L’amatissimo giornalista e conduttore televisivo Gigi Marzullo ha raccontato a Verissimo alcuni aneddoti della sua vita privata e del suo matrimonio, avvenuto nel 2018 all’età di 65 anni. Marzullo ha raccontato il perchè della sua scelta e ha rivelato alcuni particolari della sua vita privata. “Ho paura di non svegliarmi più”, ha rivelato il giornalista ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha raccontato a Verissimo un aneddoto incredibilesua. “Hodi nonpiù”, ha raccontato il giornalista(Getty Images)L’amatissimo giornalista e conduttore televisivoha raccontato a Verissimo alcuni aneddotisuae del suo matrimonio, avvenuto nel 2018 all’età di 65 anni.ha raccontato il perchèsua scelta e ha rivelato alcuni particolarisua. “Hodi nonpiù”, ha rivelato il giornalista ...

