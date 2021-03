Gibuti | il cuore dell’Africa | tra Cina e Occidente L’analisi di Ciaccia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il decennio che si apre nel segno della trasformazione dei rapporti globali innescata dalla pandemia è anche il momento per una riflessione, un punto di assetto, del decennio appena chiuso e che proprio nella ridefinizione degli equilibri nel conteso Sud del mondo, nell’arco di crisi che Zbigniew Brzezinski disegnava tra Marocco e subcontinente indiano – arco che è sempre rimasto aperto, e che non è mai stato “chiuso” in una formula bi- o multi-polare di controllo – trovava la sua fondamentale chiave di lettura. Libia, Siria, Tunisia, Egitto nel 2011-2012 e poi, con un avvitamento pericoloso, Yemen, venivano trasti nel vortice e in un certo modo risucchiati da pressioni di cui Turchia e potenze regionali del Golfo – spesso dotate di pesante artiglieria mediatica, più che di idee-guida in grado di “fare egemonia” – sono e risultano ancora in ultima analisi i ...