Gianni Morandi in ospedale accudito da Anna, è polemica, ma l'AUSL Romagna risponde (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gianni Morandi è ormai al suo 13esimo giorno di ricovero in ospedale. Il cantante si trova presso il Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo un incidente che ha coinvolto le sue mani e le gambe. Una foto postata insieme alla moglie Anna ha scatenato dure polemiche nei confronti del cantante, al punto che è stato necessario l'intervento dell'AUSL Romagna. Gianni Morando posta una foto con Anna A scatenare la furia di diversi utenti sui social è stata una foto postata da Gianni Morandi sui suoi profili Instagram e Facebook, nella quale si vede il cantante ancora ricoverato in reparto con accanto la moglie Anna intenta ad assisterlo. L'immagine ...

chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - MediasetTgcom24 : Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incidente Gianni Morandi dall'ospedale : 'Sono un ragazzo fortunato'. Il cantante, ricoverato per le ustioni… - Katy49572185 : RT @Freedoom1904: Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie. La rabbia dei fan: 'Perché Anna può e i miei parenti no?'. VERGOGNA V… - Svegliaitalian : RT @Freedoom1904: Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie. La rabbia dei fan: 'Perché Anna può e i miei parenti no?'. VERGOGNA V… -