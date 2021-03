Gf Vip 5 | Dayane Mello lancia una frecciatina a Rosalinda Cannavó | poi rivela | “Forse ho trovato un fidanzato…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 24 marzo 2021), finalista del GF Vip 5 e concorrente molto discussa per via delle sue scelte e del suo rapporto con Rosalinsa Cannavò nella Casa del Gf Vip 5, è stata ospite della format Instagram Casa Chi, in onda sui social del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.oltre ad aver preso parte al Gf Vip ha anche partecipato – seppure per un periodo molto breve – all’Isola dei Famosi, due esperienze che non sono minimamente paragonabili per la modella: Nessun elemento in comune, dormire per terra e morire di fame non è uguale ad avere un letto e avere da mangiare. Sono due mondi paralleli. Anche se sono rimasta solo dieci giorni sull’Isola, per me è stata molto più difficile: se non hai la serenità mentale giusta è un disastro.ha poi parlato della sua possibile partecipazione ad una trasmissione ...