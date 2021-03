Gessica Notaro | la rivelazione ai fan | “Punto di svolta della mia vita”

(Di mercoledì 24 marzo 2021)mostra su Instagram con foto e video il momento disuarecente, quello che l’avvia ad una nuova normalità. La drammatica storia diè conosciuta da tutta Italia. In questi anni la ragazza, permanentemente sfregiata dall’ex fidanzato, è diventata un simbololotta alla violenza di genere e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

redazioneiene : Per Gessica Notaro è il momento di iniziare a lasciarsi alle spalle quella terribile aggressione ?? #LeIene - annalisanicolet : La reazione di Gessica Notaro dopo l'ultimo intervento al volto: 'Piango di gioia' - galatacla : La reazione di Gessica Notaro dopo l'ultimo intervento al volto sfigurato dall'ex fidanzato. Ritrovare 1volto che c… - infoitinterno : Gessica Notaro in lacrime dopo l’ultimo intervento al viso: “Ricomincio a vedere il mio vero volto” - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #imiglioriesempi #scritturebrevi @FChiusaroli La reazione di Gessica #Notaro dopo l'ultimo intervento al volto dopo ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Notaro

potrebbe presto rivedere allo specchio il suo vero volto. A quattro anni da quell'aggressione che l'ha sfigurata, da parte del suo ex compagno, la modella si è sottoposta ad un ...Momenti di forte emozione perdopo l'ultimo atteso intervento di chirurgia estetica . Il racconto della donna arriva tramite il suo profilo Instagram, in cui ha mostrato ai suoi followers tutte le tappe dell'...(LaPresse) Momenti di commozione per Gessica Notaro che ha condiviso su Instagram la reazione dopo l’ultimo intervento di chirurgia estetica al viso: "La mia ...Gessica Notaro potrebbe presto rivedere allo specchio il suo vero volto. A quattro anni da quell’aggressione che l’ha sfigurata, da parte del ...