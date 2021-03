Germania | Merkel revoca il lockdown pasquale rafforzato Lo Spiegel cita la cancelliera | “È stato un errore | chiederò scusa al Paese”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Angelafa marcia indietro: ilprevisto intorno alle vacanze di Pasqua into. Lo scrive l’agenzia tedesca Dpando fonti informate a pochi minuti dall’inizio di un nuovo vertice fra governo e Laender. Al vertice di due giorni fa eradeciso uno stop di tutte le attività fra il primo e il 5 aprile, con la chiusura perfino dei supermercati (ma era prevista un’eccezione per generi alimentari il sabato santo). Questa misura, che includeva dei ‘Ruhetage’, e cioè dei ‘giorni di sosta’ ulteriori rispetto ai festivi ordinari, ha provocato grande confusione ed è stata fortemente attaccata dal mondo economico.definisce ildi Pasqua “un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - Agenzia_Ansa : La Germania prolunga il lockdown fino al 18 aprile. C'è l'accordo tra il governo e i Laender #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, Merkel: #Germania in una nuova pandemia a causa delle varianti - RobertoZucchi11 : RT @ilmessaggeroit: Lockdown in Germania, la Merkel (sommersa dalle critiche) ci ripensa e revoca le restrizioni dure - robyrenzi : Molto bene! -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Merkel

: 'È stato un errore, chiederò scusa' approfondimento Covid,: "in nuova pandemia a causa delle varianti" Secondo Spiegel, poi, all'inizio del vertice Stato - Regioni, ...Le nuove misure che segnano la prosecuzione del lockdown dellanon sono piaciute a molti, quindi la cancelliera tedesca Angelaha invitato a sorpresa i ministri presidenti dei Laender a nuove consultazioni sulle misure anticovid per un confronto ...Berlino - Dietro front di Angela Merkel sul lockdown duro di Pasqua. La cancelliera tedesca, alle prese con la battaglia contro il Covid-19 ma anche con un calo dei consensi del suo partito, la Cdu, r ...Merkel sotto attacco in Germania per la decisione di rafforzare le restrizioni durante la Pasqua. E la cancelliera prepara la retromarcia ...