Germania, la Merkel chiede scusa al Paese: 'Ho fatto un errore' e annuncia annullamento del lockdown (Di mercoledì 24 marzo 2021) Corre ai ripari la cancelliera tedesca Angela Merkel e revoca il lockdown rafforzato che aveva disposto per le vacanze pasquali. Il passo indietro è stato comunicato durante un vertice fra governo e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Corre ai ripari la cancelliera tedesca Angelae revoca ilrafforzato che aveva disposto per le vacanze pasquali. Il passo indietro è stato comunicato durante un vertice fra governo e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - Agenzia_Ansa : La Germania prolunga il lockdown fino al 18 aprile. C'è l'accordo tra il governo e i Laender #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, Merkel: #Germania in una nuova pandemia a causa delle varianti - barone_rotto : Al di là dei giudizi di merito, io non ho mai sentito un politico italiano dire “ho sbagliato, me ne assumo le resp… - 539th : Che sbandata! -