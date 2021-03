«Gentleman Jack»: la serie su Anne Lister arriva (finalmente) in Italia (Di mercoledì 24 marzo 2021) In un mondo in cui le donne non potevano né guidare una carrozza né tantomeno riscuotere l’affitto perché «era roba da uomini», imbattersi in un personaggio come Anne Lister, proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice e alpinista, doveva essere un’esperienza decisamente singolare. Per chi non la conoscesse, parliamo della prima donna a vivere serenamente la sua omosessualità infischiandosene del giudizio altrui, e anche della prima a convolare a nozze con un’altra fanciulla nella storia del Regno Unito in tempi non sospetti, più precisamente nella prima metà dell’Ottocento. La sua storia, che ci è stata tramandata da una collana di diari composti da 7.720 pagine e proclamati dall’Unesco Memoria del mondo nel 2011, non poteva ispirare una serie tv che l’Italia trasmette per la prima volta a ben due anni dal debutto. Si chiama Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no, è co-prodotta da BBC One e HBO e sarà trasmessa in esclusiva su laF (canale 135 di Sky) a partire da venerdì 26 marzo alle 21.10. Gentleman JackGentleman JackGentleman JackGentleman JackGentleman Jack Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) In un mondo in cui le donne non potevano né guidare una carrozza né tantomeno riscuotere l’affitto perché «era roba da uomini», imbattersi in un personaggio come Anne Lister, proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice e alpinista, doveva essere un’esperienza decisamente singolare. Per chi non la conoscesse, parliamo della prima donna a vivere serenamente la sua omosessualità infischiandosene del giudizio altrui, e anche della prima a convolare a nozze con un’altra fanciulla nella storia del Regno Unito in tempi non sospetti, più precisamente nella prima metà dell’Ottocento. La sua storia, che ci è stata tramandata da una collana di diari composti da 7.720 pagine e proclamati dall’Unesco Memoria del mondo nel 2011, non poteva ispirare una serie tv che l’Italia trasmette per la prima volta a ben due anni dal debutto. Si chiama Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no, è co-prodotta da BBC One e HBO e sarà trasmessa in esclusiva su laF (canale 135 di Sky) a partire da venerdì 26 marzo alle 21.10. Gentleman JackGentleman JackGentleman JackGentleman JackGentleman Jack

