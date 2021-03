Gemma Galgani, che dedica sui social: “Nessuno come lui” – FOTO (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Dama del Trono Over Gemma Galgani fa una dedica davvero speciale sui social: “Nessuno come lui”, la FOTO. (screenshot video)Seguitissima sul suo profilo Instagram, la Dama del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ormai una veterana del dating show condotto da Maria De Filippi, in queste ore sta postando tra storie e sul feed alcuni “consigli” che riguardano che cosa guardare in televisione questa sera. In particolare, fa riferimento a Maurizio Costanzo che torna in tv. Ti potrebbe interessare anche —> Sophie Codegoni: addio a Matteo? Lei tra le braccia di papà Stefano Nelle Instagram Stories, la Dama del Trono Over gli dedica un messaggio che sta facendo il giro del web, in cui definisce ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Dama del Trono Overfa unadavvero speciale sui: “lui”, la. (screenshot video)Seguitissima sul suo profilo Instagram, la Dama del Trono Over di Uomini e Donne,, ormai una veterana del dating show condotto da Maria De Filippi, in queste ore sta postando tra storie e sul feed alcuni “consigli” che riguardano che cosa guardare in televisione questa sera. In particolare, fa riferimento a Maurizio Costanzo che torna in tv. Ti potrebbe interessare anche —> Sophie Codegoni: addio a Matteo? Lei tra le braccia di papà Stefano Nelle Instagram Stories, la Dama del Trono Over gliun messaggio che sta facendo il giro del web, in cui definisce ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: incidente in studio per Gemma Galgani, la decisione inaspettata di Maurizio - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 24 marzo: incidente per Gemma Galgani, Maurizio abbandona lo studio? - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 marzo: Gemma Galgani cade dalle scale? - helyettepeltier : RT @gaitokinoshita: devo davvero stabilire un timer per parlare ad entrambe le sorelle Peltier perché dopo le 21 iniziano a provarci spudor… - BlogUomini : Uomini e donne. Stiletta di Giorgio Manetti a Gemma Galgani “Dovrebbe incontrare uomini che la eccitino” -