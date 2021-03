Gelato day: -40 per cento di consumi. Puglia, “in affanno tremila gelaterie” Coldiretti: oltre cinquemila addetti nella regione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: L’emergenza Covid scioglie coni e coppette con un crollo in Puglia del 40% dei consumi di Gelato artigianale per effetto delle chiusure forzate, dei limiti agli spostamenti e della paralisi del turismo nazionale e soprattutto straniero. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione del Gelato day, l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia mai dedicato a un alimento nata per promuovere l`arte gelatiera nel vecchio continente, dove in Puglia lavorano circa 3.000 gelaterie artigianali, con 5.500 addetti, un settore in espansione negli ultimi anni, prima della battuta d’arresto causata dal Covid, anche grazie ai gelati ‘inventati’ dagli agricoltori che stanno ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: L’emergenza Covid scioglie coni e coppette con un crollo indel 40% deidiartigianale per effetto delle chiusure forzate, dei limiti agli spostamenti e della paralisi del turismo nazionale e soprattutto straniero. E’ quanto stima lain occasione delday, l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia mai dedicato a un alimento nata per promuovere l`arte gelatiera nel vecchio continente, dove inlavorano circa 3.000artigianali, con 5.500, un settore in espansione negli ultimi anni, prima della battuta d’arresto causata dal Covid, anche grazie ai gelati ‘inventati’ dagli agricoltori che stanno ...

Advertising

mentelocale : Oggi è il #gelatoday - VanityFairIt : Una crema variegata con arance e cioccolato. Yummy! #Gelato - GazzettadellaSp : Gelato day 2021: l’Europa si unisce nel gelato - NoiNotizie : Gelato day: -40 per cento di consumi. @coldiretti #Puglia, 'in affanno tremila gelaterie con oltre cinquemila addet… - Artigianiarezzo : RT @confartigianato: #Dati #SuMisura - 24 marzo 2021: #GELATO La spesa annua per l'acquisto di #gelato ha superato 1,8 mld €. La regione p… -