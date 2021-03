Gazzetta | il Napoli si muove per Milenkovic e Senesi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La prossima estate potrebbe riservare diversi cambiamenti per il, specialmente in difesa dove Hysaj e Maksimovic non rinnoveranno il contratto e Koulibaly potrebbe essere ceduto. Secondo Ladello Sport, la dirigenza ha già in mente i possibili sostituti. Non solo Nikoladella Fiorentina. Cristiano Giuntoli sta pianificando anche un’altra trattativa per portare ail difensore argentino del Feyenoord, Marcos. Il club olandese valuta il giocatore 15 milioni di euro. L'articolo ilsta.

