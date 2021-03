Gazzetta: il Napoli pensa a Milenkovic per sostituire Koulibaly, operazione da 20 milioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) A fine stagione Koulibaly darà l’addio al Napoli. Il club partenopeo deve liberarsi degli ingaggi più esosi, per abbattere i costi di gestione. La valutazione del senegalese è scesa da 80 a 50 milioni. Per sostituirlo, il Napoli pensa al difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, affare che potrebbe essere chiuso a 20 milioni, scrive la Gazzetta dello Sport. Un altro nome a cui pensa il club è quello di Marcos Senesi, valutato 15 milioni. “Per sostituirlo si sta pensando a Nikola Milenkovic della Fiorentina, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022: con una ventina di milioni l’operazione si potrebbe concludere. Ma Cristiano Giuntoli sta ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) A fine stagionedarà l’addio al. Il club partenopeo deve liberarsi degli ingaggi più esosi, per abbattere i costi di gestione. La valutazione del senegalese è scesa da 80 a 50. Per sostituirlo, ilal difensore della Fiorentina, Nikola, affare che potrebbe essere chiuso a 20, scrive ladello Sport. Un altro nome a cuiil club è quello di Marcos Senesi, valutato 15. “Per sostituirlo si stando a Nikoladella Fiorentina, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022: con una ventina dil’si potrebbe concludere. Ma Cristiano Giuntoli sta ...

