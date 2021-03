Gazzetta: il Napoli è pronto a cedere Koulibaly a 50 milioni di euro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il futuro del Napoli dipenderà dal raggiungimento o meno della Champions League, ma ci sono alcune operazioni di mercato che prescindono dal risultato. Una di queste riguarda Koulibaly, scrive la Gazzetta dello Sport. De Laurentiis ha intenzione di rivedere i costi di gestione: è necessario abbattere gli stipendi e dunque liberarsi di alcune pedine importanti e costose, tra cui Koulibaly. “Magari, si riprenderà il discorso con Kalidou Koulibaly, che potrebbe andare via con un anno di ritardo. La questione dovrebbe avere degli sviluppi diversi rispetto alla scorsa estate, perché adesso c’è anche l’ok del club a lasciarlo andare. Insomma, non si metterà certo di traverso, il giocatore, se il Napoli decidesse di cederlo, così come non imprecherebbe se il presidente lo confermasse”. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il futuro deldipenderà dal raggiungimento o meno della Champions League, ma ci sono alcune operazioni di mercato che prescindono dal risultato. Una di queste riguarda, scrive ladello Sport. De Laurentiis ha intenzione di rivedere i costi di gestione: è necessario abbattere gli stipendi e dunque liberarsi di alcune pedine importanti e costose, tra cui. “Magari, si riprenderà il discorso con Kalidou, che potrebbe andare via con un anno di ritardo. La questione dovrebbe avere degli sviluppi diversi rispetto alla scorsa estate, perché adesso c’è anche l’ok del club a lasciarlo andare. Insomma, non si metterà certo di traverso, il giocatore, se ildecidesse di cederlo, così come non imprecherebbe se il presidente lo confermasse”. Il ...

