Garda, nuovo punto per i vaccini anti Covid a Villa Garda (Di mercoledì 24 marzo 2021)

Ultime Notizie dalla rete : Garda nuovo Garda, nuovo punto per i vaccini anti Covid a Villa Garda Villa Garda diventa nuovo punto per i vaccini dell'Ulss 9. A Garda attivato dall'Ulss 9 un nuovo punto per la vaccinazione contro il Covid. Villa Garda, struttura del Gruppo Garofalo Health Care, rientra ...

Otto case cantoniere in cerca di nuova vita nel Bresciano Le altre sono in cerca di un nuovo futuro . Il 19 marzo, a seguito di una manifestazione di ... Sul Garda. Tre delle otto case messe a bando nel Bresciano si trovano sul Benaco, lungo la 45 bis. La più ...

Un nuovo Decathlon da 2.500 metri quadri sta per aprire nel Bresciano BresciaToday Stagione estiva in Trentino, la giunta provinciale pensa al “pass vaccinale” L’assessore Roberto Failoni spiega come stanno le cose: “Ne abbiamo già parlato con il nuovo ambito Garda Comano valle di Ledro da cui è arrivata la richiesta”. L'esponente leghista valuterà il da far ...

Otto case cantoniere in cerca di nuova vita nel Bresciano Il bando Anas per 8 edifici: tre sono sulla Gardesana, cinque in Valle Camonica. I Comuni di Darfo e Breno interessati agli immobili ...

