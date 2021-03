Gaio-Berankis in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Federico Gaio se la vede con Ricardas Berakis oggi al primo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Il giocatore faentino ha mancato l’accesso al main draw nell’ultimo turno di qualificazione, venendo poi ripescato. Il sorteggio sorride all’azzurro che può puntare al secondo turno e a punti pesantissimi per il ranking Atp. La sfida è in programma nella giornata odierna di mercoledì 24 marzo, come terzo match dalle ore 16:00 italiane (dopo Gaston-Koepfer). La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Federicose la vede con Ricardas Berakisal primo turno deldi. Il giocatore faentino ha mancato l’accesso al main draw nell’ultimo turno di qualificazione, venendo poi ripescato. Il sorteggio sorride all’azzurro che può puntare al secondo turno e a punti pesantissimi per il ranking Atp. La sfida è in programma nella giornata odierna di mercoledì 24 marzo, come terzo match dalle ore 16:00 italiane (dopo Gaston-Koepfer). La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Gaio Berankis Masters1000 Miami 2021, Federico Gaio ripescato in tabellone: il forfait di Andy Murray e un po' di fortuna sorridono all'italiano OA Sport Gaio-Berankis in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 Federico Gaio se la vede con Ricardas Berakis oggi al primo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Il giocatore faentino ha mancato l’accesso al main draw nell’ultimo turno di qualificazione, venendo ...

Italia forza 9 a Miami: qualificati Lorenzi e Fabbiano, Gaio è lucky loser Al via oggi il Masters 1000 senza i big Djokovic e Nadal, la testa di serie n. 1 è Medvedev. Oggi in campo Travaglia e Gaio, entrano in tabellone dal secondo turno Fognini, Sinner e Sonego. Nel femmin ...

Federico Gaio se la vede con Ricardas Berakis oggi al primo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Il giocatore faentino ha mancato l’accesso al main draw nell’ultimo turno di qualificazione, venendo ...Al via oggi il Masters 1000 senza i big Djokovic e Nadal, la testa di serie n. 1 è Medvedev. Oggi in campo Travaglia e Gaio, entrano in tabellone dal secondo turno Fognini, Sinner e Sonego. Nel femmin ...