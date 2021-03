Gaia Di Fusco dopo Amici 20 | prime parole dopo il silenzio sui social

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Fusco

La prima eliminata del Serale 2021 ha rotto il silenzio su Instagram: cosa ha detto dopo tre giorni ...Il tanto seguito talent show Amici di Maria De Filippi , è giunto al serale, e come sappiamo, la prima puntata è andata in onda sabato 15 marzo . Due sono stati gli eliminati,Died Esa Abrate, che hanno dovuto lasciare la scuola più spiata d'Italia, con una certa amarezza. Nella prossima puntata del serale avremo la possibilità di immergerci in nuove sfide, tra ...La prima eliminata del Serale 2021 ha rotto il silenzio su Instagram: cosa ha detto dopo tre giorni dall'eliminazione ...Le prime dichiarazioni di Gaia ed Esa, dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 20. La prima puntata del Serale della ventesima edizione di Amici ha visto l'eliminazione di Gaia Di Fusco ed Esa Abrate.