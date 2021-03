Fulco annuncia che diventerà padre | Sono nato per questo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fulco annuncia

Fabiopapà a 50 anni. L'attore losulle pagine del settimanale 'Chi' posando accanto alla sua compagna Veronica Papa, incinta di 7 mesi. I due stanno per mettere su famiglia e confessano di ...- - > Leggi Anche Fabiole nozze e tira una frecciatina alla sua ex Cristina Chiabotto 'Dopo aver saputo che sarei diventato padre ho pianto per tre giorni, avrei voluto urlare al ...Veronica Papa, compagna di Fabio Fulco, è in attesa di un figlio. La giovane donna è al settimo mese di gravidanza ed è l’attore 50enne, ex fidanzato di Cristina Chiabotto, ad annunciare che diventerà ...La rottura tra Fabio Fulco e Cristina Chiabotto aveva fatto molto chiacchierare. Dopo ben 12 anni d'amore, l'ex miss Italia aveva deciso di lasciarlo perché ...