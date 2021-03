Fruttagel | al via il nuovo percorso didattico online per promuovere i principi di una sana e corretta alimentazione a scuola e in famiglia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 2021 è l’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura evuole festeggiarlo insieme agli studenti, proponendo loro attività e progetti da svolgere insieme alla classe dao da casa, per comprendere l’importanza del consumo di frutta e verdura per una. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fruttagel via

DM - Distribuzione Moderna

Anche quest'annotorna a rivolgersi alle nuove generazioni e alle loro famiglie con l'obiettivo di promuovere abitudini alimentari corrette e stili di vita responsabili attraverso il progetto educational "...L'iniziativa si svolgerà in modalità drive - in e walk - through nell'area del terminal bus in... L'amministrazione Puchetti, ringrazia fin da ora, laper il contributo erogato in favore ...