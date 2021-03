Francia-Ucraina, Schevchenko raggiante: “Il nostro piano ha funzionato” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Avevamo un piano ben preciso e siamo riusciti a farlo funzionare al meglio dando poche occasioni ai loro giocatori più pericolosi”. Questa la soddisfazione di Andriy Schevchenko al termine di Francia-Ucraina, match valevole per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2022. “Sapevo che avremmo dovuto soffrire per novanta minuti – ha proseguito l’ex attaccante di Milan e Chelsea intervenuto in conferenza stampa – e ho anche avvisato i miei giocatori prima di scendere in campo, abbiamo giocato da vera squadra e siamo riusciti a conquistare un ottimo punto. Ci abbiamo provato fino alla fine, lottando su ogni pallone, e il pareggio è assolutamente meritato”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) “Avevamo unben preciso e siamo riusciti a farlo funzionare al meglio dando poche occasioni ai loro giocatori più pericolosi”. Questa la soddisfazione di Andriyal termine di, match valevole per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2022. “Sapevo che avremmo dovuto soffrire per novanta minuti – ha proseguito l’ex attaccante di Milan e Chelsea intervenuto in conferenza stampa – e ho anche avvisato i miei giocatori prima di scendere in campo, abbiamo giocato da vera squadra e siamo riusciti a conquistare un ottimo punto. Ci abbiamo provato fino alla fine, lottando su ogni pallone, e il pareggio è assolutamente meritato”. SportFace.

Advertising

juventusfc : Bonne chance, Adrien ???? La Francia di #Rabiot scende in campo oggi alle 20:45 contro l'Ucraina ?? #WCQ - Mediagol : #Video Francia, capolavoro di Griezmann: la magia del 'Petit Diable' nel match con l'Ucraina… - sportface2016 : #FranciaUcraina, #Schevchenko raggiante: 'Il nostro piano ha funzionato' #Qatar2022 - repubblica : Qualificazioni Mondiali: Francia, solo 1-1 con l'Ucraina. Poker della Turchia all'Olanda - puigisismo : Riflessione delle 23.34: l’Ucraina ha fermato in in pareggio sia Francia che Portogallo -