Francia-Ucraina: gol Griezmann, 'le Petit Diable' sblocca la gara con un capolavoro (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022 tra Francia e Ucraina si apre con una magia di Antoine Griezmann. "Le Petit Diable" ha sbloccato la gara dopo 19? con un capolavoro. Servito da Pavard, il calciatore del Barcellona ha scagliato un preciso tiro dal limite dell'area che ha disegnato una splendida parabola prima di insaccarsi alle spalle del portiere. Qualora ci fosse stato il Var la rete sarebbe stata annullata per via di un fuorigioco di Pavard. La tecnologia, però, non è presente e dunque gli uomini di Deschamps sono in vantaggio.

