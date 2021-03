Fosse Ardeatine, il presidente Mattarella alla cerimonia del 77esimo anniversario dell’eccidio. Le immagini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia commemorativa in occasione del 77esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. In questa occasione ha partecipato al riconoscimento delle vittime Reicher e Tuchmann, deponendo una corona di alloro e visitando il Mausoleo dove furono uccise le vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildella Repubblica, Sergioha partecipatocommemorativa in occasione deldelle. In questa occasione ha partecipato al riconoscimento delle vittime Reicher e Tuchmann, deponendo una corona di alloro e visitando il Mausoleo dove furono uccise le vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

