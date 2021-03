Fortnite Stagione 6 Guida | Come completare tutti gli incarichi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La6 diè arrivata con nuovidaper la precedente, vogliamo condividere con voi le Guide pertutte le sfide. Caccia animali selvatici Incarico molto semplice, non dovete far altro che eliminare gli animali selvatici che trovate nella mappa, vi consigliamo di recarvi a Fortezza Furtiva. Consuma granturco alla Fattoria di Steel Perl’incarico, recatevi alla Fattoria di Steel e raccogliete granturco. Crea armi primordiali usando ossa e armi improvvisate La nuovaha introdotto la possibilità di creare armi, vi basterà raccogliere delle ossa, che potete anche acquistare da un NPC e fabbricare le armi perl’incarico, ...

Advertising

nk192610 : La stagione 6 è completa al 10%. [76 giorni rimanenti] #Fortnite #FortniteSeason6 - oforsegiada : RT @FortniteGame: Dai sfogo al tuo lato più selvaggio nel Capitolo 2 - Stagione 6 di Fortnite: Furia. - davideantoniol3 : RT @FortniteGame: Dai sfogo al tuo lato più selvaggio nel Capitolo 2 - Stagione 6 di Fortnite: Furia. - tech_gamingit : Fortnite Stagione 6 Guida: Come completare gli Incarichi - oOShinobi777Oo : Fortnite Stagione 6 Guida: Come completare gli Incarichi -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Stagione

ultimamente ha pubblicato tantissimi crossover ultimamente, da Street Fighter ad Alien e ... Ci sono ben quattro skin di Tomb Raider in palio nel Battle Pass di questa, e ora è anche ...Commenta nel nostro Forum Tags Battle BassnegozioLa Stagione 6 di Fortnite sta per dare il benvenuto alla skin di Deathstroke. La "confermata" arriva direttamente dal fumetto ...Ecco una serie di suggerimenti utili per completare tutte le nuove sfide della Settimana 2 della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2.