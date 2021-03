Fortnite, in arrivo nuova skin esclusiva: c’è un grande indizio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stando a quanto riferisce un noto dataminer, è ormai ufficiale l’arrivo su Fortnite di una nuova skin. I fan non stanno più nella pelle Le novità di Fortnite Capitolo 2 continuano. Dopo che Epic Games ha lanciato ufficialmente la Stagione 6, i giocatori sono in trepidante attesa di sapere a quali altre aggiunte dovranno andare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stando a quanto riferisce un noto dataminer, è ormai ufficiale l’sudi una. I fan non stanno più nella pelle Le novità diCapitolo 2 continuano. Dopo che Epic Games ha lanciato ufficialmente la Stagione 6, i giocatori sono in trepidante attesa di sapere a quali altre aggiunte dovranno andare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

BaioccaChannel : ???#Novità??? Ecco un 'teaser' della nuova skin in arrivo con l'abbonamento Fortnite Crew ??@baioccachannel ??… - NerdPool_IT : Fortnite: Furia, è in arrivo la skin di Deathstroke? - NerdPool_IT : Fortnite: Furia, nuovi indizi sull’arrivo dei dinosauri - tech_gamingit : In un post pubblicato da Epic Games sui suggerimenti per la Stagione 6 di Fortnite, si accenna all'arrivo dei dinos… - oOShinobi777Oo : In un post pubblicato da Epic Games sui suggerimenti per la Stagione 6 di Fortnite, si accenna all'arrivo dei dinos… -