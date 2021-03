Formazioni ufficiali Repubblica Ceca Italia: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Repubblica Ceca Italia match valido per la 1ª giornata del gruppo B dell’Europeo Under 21 2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Repubblica Ceca-Italia, match valido per la 1ª giornata del gruppo B dell’Europeo Under 21 2021. Italia (3-5-2) Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone. All. Nicolato Repubblica Ceca (4-2-3-1) Jedlicka; Holik, Vitik, Chalus, Granecny; Krejci, Sadilek; Bucha, Lingr, Sulc; Sasinka. All. Krejci Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ledimatch valido per la 1ª giornata del gruppo B dell’Europeo Under 21 2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 1ª giornata del gruppo B dell’Europeo Under 21 2021.(3-5-2) Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone. All. Nicolato(4-2-3-1) Jedlicka; Holik, Vitik, Chalus, Granecny; Krejci, Sadilek; Bucha, Lingr, Sulc; Sasinka. All. Krejci Leggi su Calcionews24.com

