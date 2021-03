Fontana brancola nel buio Così la Lombardia rischia il commissariamento L’ex assessore alla Sanità Gallera va all’attacco | “Da Aria flop totale sugli acquisti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dall’inizio dell’emergenza coronavirus e fino all’8 gennaio scorso, il simbolo del fallimento della Regionenella gestione della pandemia è stato lui, l’regionale al welfare Giulio(nella foto). L’azzurro sognava già la fascia da sindaco di Milano quando il Covid, oltre a rivoluzionare la vita di tutti, ha rivoluzionato anche le sue aspettative. Tra errori notevoli e gaffe clamorose, era del resto diventato anche un obiettivo piuttosto facile, tanto da trasformarsifine in un utile capro espiatorio. Dopo che Letizia Moratti ha preso il suo posto la situazione non è però migliorata e ora è talmente grave sul fronte della campagna vaccinale che non ci sono più alibi e lo stessoha iniziato a togliersi qualche sassolino dscarpa. Pirellone da ...