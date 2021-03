Focolaio in una rsa a Tiglieto: contagiati anche operatori non vaccinati (Di mercoledì 24 marzo 2021) Covid, cluster al San Martino: 'Positiva anche un'infermiera che ha rifiutato il vaccino' 13 marzo 2021 Cluster covid al San Martino, 14 i positivi: tamponi ogni 24 ore per circoscriverlo 15 marzo ... Leggi su genovatoday (Di mercoledì 24 marzo 2021) Covid, cluster al San Martino: 'Positivaun'infermiera che ha rifiutato il vaccino' 13 marzo 2021 Cluster covid al San Martino, 14 i positivi: tamponi ogni 24 ore per circoscriverlo 15 marzo ...

Advertising

arcobalenietnei : Si diceva 'difendiamo la lingua italiana'. Adesso invece corsa all' imbarbarimento. E il Ministro della Cultura e q… - cronaca_news : Lavagna, focolaio in ospedale a causa di un operatore no vax. Altro cluster in una Rsa di Tiglieto… - alberto_pilotto : RT @Equestrian_In: Una scuderia di #Pavia è tra i luoghi confermati in Italia ???? con, in corso, un pesante #focolaio da #EHV1??: ecco come p… - Equestrian_In : Una scuderia di #Pavia è tra i luoghi confermati in Italia ???? con, in corso, un pesante #focolaio da #EHV1??: ecco c… - enanias : @Mariy_0801 @mariellarosati @CalaminiciM @ItaliaViva Nessuno ti obbliga, è una libera scelta. Il punto è che vi son… -