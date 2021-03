Focolaio Covid nel Monopoli, il club: “Fine campionato sarà rinviata di 2 settimane” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Monopoli, club pugliese militante nel girone C di Serie C, è una della squadre al momento più colpite dal Covid-19, visto che all’interno del gruppo squadra è in atto da alcuni giorni un vero e proprio cluster con 23 positività accertate. L’amministratore unico della società, Alessandro Laricchia, è intervenuto ai microfoni di Antenna Sud 13 per fare chiarezza sul proseguo del campionato. “C’è stato uno tsunami che si è abbattuto sul mondo Monopoli perché sia calciatori che le famiglie sono state coinvolti – le parole dell’amministratore unico del club pugliese -. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, questa è la cosa più importante. Oggi qualcuno già si è negativizzato, è vero che la strada è lunga ma cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. La stagione slitterà? ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilpugliese militante nel girone C di Serie C, è una della squadre al momento più colpite dal-19, visto che all’interno del gruppo squadra è in atto da alcuni giorni un vero e proprio cluster con 23 positività accertate. L’amministratore unico della società, Alessandro Laricchia, è intervenuto ai microfoni di Antenna Sud 13 per fare chiarezza sul proseguo del. “C’è stato uno tsunami che si è abbattuto sul mondoperché sia calciatori che le famiglie sono state coinvolti – le parole dell’amministratore unico delpugliese -. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, questa è la cosa più importante. Oggi qualcuno già si è negativizzato, è vero che la strada è lunga ma cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. La stagione slitterà? ...

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid RISULTATI EUROPEI UNDER 21, CLASSIFICHE/ Le 16 partecipanti, diretta gol live score Paolo Nicolato e per il suo staff, che d'altronde già in autunno avevano dovuto vivere le difficoltà di un focolaio Covid che era scoppiato proprio nel gruppo squadra dell'Italia Under 21, che ha ...

Nardella, "Firenze resiste a aumento casi Covid". Obiettivo scuole aperte fino a Pasqua Più controlli per evitare le scuole chiuse Nella lotta al Covid, ha aggiunto il primo cittadino, "...dei contagi e presenza nelle aule e anzi proprio a Firenze "non si è registrato nessun focolaio all'...

Lecce, focolaio Covid in Oncologia: già 7 morti su 11 pazienti contagiati La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus Taormina: ottavo caso di contagio a scuola TAORMINA - Arriva un altro aggiornamento sul fronte dell'emergenza Coronavirus a Taormina ed in particolare per quanto riguarda il focolaio che sta interessando la scuola media di Trappitello.

Carceri: garante Piemonte, detenuti tra categorie prioritarie "La popolazione carceraria e' stata finalmente inserita tra le categorie prioritarie previste dal Ministero della Salute per la vaccinazione anti Covid". Così il garante regionale dei detenuti Bruno M ...

