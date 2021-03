Flavio Montrucchio, che notizia! Tutti pazzi di gioia per questa bella novità (Di mercoledì 24 marzo 2021) Flavio Montrucchio, questa sì che è una notizia grandiosa per i tanti fan che da anni seguono la carriera dell’ex gieffino. Carriera che è a dir poco decollata in tv: oggi Flavio è un conduttore di grande successo, amatissimo dal pubblico. Sposato con Alessia Mancini, insieme formano una delle coppie più salde e belle del mondo dello spettacolo. Uniti in matrimonio da ben 17 anni, hanno una grande intesa e nel 2008 sono diventati genitori di Mya, mentre nel 215 hanno avuto il secondogenito Orlando. Il loro amore, vissuto relativamente lontano dai riflettori, ha incuriosito molto i telespettatori dopo che sono sbarcati su Real Time alla guida di Junior Bake Off Italia. E la sfida della conduzione in coppia l’hanno vinta alla grande, mostrandosi molto affiatati, proprio come nella vita.



