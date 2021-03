Fiorentina | ufficiale il ritorno di Iachini sulla panchina viola

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo le dimissione di Prandelli laufficializza ildi Beppeper traghettare la squadra fino a fine stagione Mancava solo l’ufficialità, Beppeè il “nuovo” allenatore della. Dopo le improvvise dimissioni di Prandelli la società ha virato suldel tecnico ascolano, già sotto contratto, che guiderà lafino al termine della stagione. Esonerato lo scorso novembre a soli 3 punti dalla zona retrocessioni, con 8 punti in 7 giornate,torna alla guida della21 giornate dopo con uno score di 29 punti e una situazione di classifica relativamente tranquilla. L’obbiettivo e quello di arrivare alla salvezza il prima possibile per poter pianificare la prossima ...

La notizia era nell'aria da qualche giorno e adesso è diventata: domenica 11 aprile prenderà il via un torneo riservato alle squadre Under 17 Serie A e B ., Lazio, Pisa, Roma), ...La società ha scelto immediatamente per il reintegro dell'ex tecnico che aveva cominciato l'attuale stagione: 'Lacomunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Beppe ...La Fiorentina ha ufficializzato il ritorno di Beppe Iachini sulla panchina viola. Debutterà contro il Genoa tra due settimane ...La Fiorentina ha annunciato in mattinata il ritorno in panchina di Giuseppe Iachini, che sostituirà dunque il dimissionario Cesare Prandelli ...