Fiorentina | ora è ufficiale ciò che tutti sapevano

La Fiorentina ha ufficializzato il ritorno in panchina di Beppe Iachini: il tecnico era stato esonerato a novembre Le dimissioni di Cesare Prandelli hanno costretto la Fiorentina a tornare al passato: la squadra viola si è affidata nuovamente a Beppe Iachini, tecnico esonerato lo scorso 9 novembre. L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina con una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM'ORA FIORENTINA UFFICIALI DIMISSIONI PRANDELLI Prandelli: 'Decisione dettata da responsabilità E rispetto vers… - pisto_gol : Ultim’ora |Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina | - marcobaronti64 : Sono 3 mesi che ci si occupa del futuro in questo modo: occupiamoci del presente perchè il futuro dipende per ora s… - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA Adesso è ufficiale: Beppe #Iachini torna sulla panchina della #Fiorentina. Il tecnico dirigerà in mat… - alaimotmw : Ora è ufficiale #Iachini torna alla #Fiorentina. C’è una salvezza da conquistare. @TuttoMercatoWeb -