“Finalmente”. Simona Ventura, la bella notizia. Anzi, bellissima. E lo fa sapere così (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo lo scontro televisivo con Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Simona Ventura è tornata a farsi sentire sui social. In molti le hanno manifestato stima e affetto e si sono schierati dalla sua parte dopo lo scambio di battute con il medico negli studi di Cartabianca. Bassetti ha lanciato diverse provocazioni alla Ventura, parlando di lauree in medicina e dicendole di tornare a fare la conduttrice. A proposito dello scontro, Simona Ventura ha spiegato perché ha usato toni diversi da Bassetti e cosa intende fare ora: “Per me sarebbe stato troppo facile entrare sullo stesso terreno di queste provocazioni, rispondere a tono. A me le cose facili non piacciono, scelgo sempre la strada più difficile. Credo che la strada del silenzio sia quella ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo lo scontro televisivo con Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova,è tornata a farsi sentire sui social. In molti le hanno manifestato stima e affetto e si sono schierati dalla sua parte dopo lo scambio di battute con il medico negli studi di Cartabianca. Bassetti ha lanciato diverse provocazioni alla, parlando di lauree in medicina e dicendole di tornare a fare la conduttrice. A proposito dello scontro,ha spiegato perché ha usato toni diversi da Bassetti e cosa intende fare ora: “Per me sarebbe stato troppo facile entrare sullo stesso terreno di queste provocazioni, rispondere a tono. A me le cose facili non piacciono, scelgo sempre la strada più difficile. Credo che la strada del silenzio sia quella ...

