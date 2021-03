Fifa, squalifica di sei anni e otto mesi per l'ex presidente Blatter (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sei anni e otto mesi. E' questa la squalifica nei confronti del ex numero uno della Fifa, Joseph Blatter , rimasto in carica dal 1998 al 2015, al quale è stata inflitta pure una multa da un milione ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sei. E' questa lanei confronti del ex numero uno della, Joseph, rimasto in carica dal 1998 al 2015, al quale è stata inflitta pure una multa da un milione ...

