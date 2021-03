Fifa, Blatter squalificato per altri 6 anni e 8 mesi (Di mercoledì 24 marzo 2021) ZURIGO - Sepp Blatter , ex presidente della Fifa per 17 anni, è stato bandito per la seconda volta dalla federazione calcistica internazionale per illeciti finanziari. La nuova squalifica arriva a ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 marzo 2021) ZURIGO - Sepp, ex presidente dellaper 17, è stato bandito per la seconda volta dalla federazione calcistica internazionale per illeciti finanziari. La nuova squalifica arriva a ...

Advertising

Yogaolic : RT @repubblica: Fifa, nuova squalifica per Blatter e Valcke: stop di 6 anni e 8 mesi - IlmsgitSport : #Blatter e Valcke, la Fifa li squalifica per 6 anni e 8 mesi - ilmessaggeroit : #Blatter e Valcke, la Fifa li squalifica per 6 anni e 8 mesi - RSIsport : ??La FIFA ha inflitto sei ulteriori anni di sospensione a Joseph Blatter, che dovrà anche pagare una multa di 1 mil… - napolista : Nuova inibizione per Blatter: la FIFA lo ferma fino al 2028 Prolungata la squalifica per l’ex presidente e l’ex seg… -