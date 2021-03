Festa abusiva in agriturismo, traditi da un video postato sui social: dieci sanzioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelcivita (Sa) – Sono stati traditi da un video postato sui social Network le 10 persone che, durante lo scorso fine settimana, avevano organizzato una Festa abusiva, presso un noto agriturismo alle porte di Castelcivita. Nel video si vede un gruppo di ragazzi intenti a festeggiare in barba alle disposizioni anti Covid, senza alcun dispositivo di protezione individuale indossato e nonostante la “zona rossa”. I militari della Stazione Carabinieri di Castelcivita e della Stazione Carabinieri Forestale di Ottati, grazie all’attenta visione del filmato postato sui social Network, a conclusione degli accertamenti, sono riusciti ad individuare tutti i partecipanti alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelcivita (Sa) – Sono statida unsuiNetwork le 10 persone che, durante lo scorso fine settimana, avevano organizzato una, presso un notoalle porte di Castelcivita. Nelsi vede un gruppo di ragazzi intenti a festeggiare in barba alle disposizioni anti Covid, senza alcun dispositivo di protezione individuale indossato e nonostante la “zona rossa”. I militari della Stazione Carabinieri di Castelcivita e della Stazione Carabinieri Forestale di Ottati, grazie all’attenta visione del filmatosuiNetwork, a conclusione degli accertamenti, sono riusciti ad individuare tutti i partecipanti alla ...

