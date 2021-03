Fegato donato alla figlia di 3 anni per salvarle la vita: il racconto (Di mercoledì 24 marzo 2021) La madre medico salva la vita alla figlia di 3 anni e mezzo donandole un pezzo del suo Fegato. L’episodio è avvenuto alle Molinette di Torino All’ospedale Molinette di Torino è accaduto un miracolo: una madre ha salvato la vita alla figlia di 3 anni e mezzo donandole un pezzo del suo Fegato. Sono passati ben 10 anni dall’ultimo trapianto di questo tipo. La bambina è affetta da una rara malattia congenita del Fegato che determina ittero irreversibile. A sei settimane di vita era già stata sottoposta a un’operazione. Fortunatamente la condizione è andata migliorando. Il flusso biliare si è ristabilito e l’ittero risolto, ma l’evoluzione del ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) La madre medico salva ladi 3e mezzo donandole un pezzo del suo. L’episodio è avvenuto alle Molinette di Torino All’ospedale Molinette di Torino è accaduto un miracolo: una madre ha salvato ladi 3e mezzo donandole un pezzo del suo. Sono passati ben 10dall’ultimo trapianto di questo tipo. La bambina è affetta da una rara malattia congenita delche determina ittero irreversibile. A sei settimane diera già stata sottoposta a un’operazione. Fortunatamente la condizione è andata migliorando. Il flusso biliare si è ristabilito e l’ittero risolto, ma l’evoluzione del ...

