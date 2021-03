(Di mercoledì 24 marzo 2021), 25 marzo, dalle ore 10 alle 12.30, si terrà l’evento digitale ‘Challenging the future, managing the innovation’, dedicato all’innovazione nel settore legno-arredo con la partecipazione di ospiti europei del settore. Si tratta delladel, cofinanziato dalla Commissione europea e dedicato alla nuova professione dell’innovation advisor per il settore legno-arredo, guidato dae sviluppato insieme ad altri 9 partner europei tra istituzioni, università e centri di ricerca. Ilè stato avviato nel 2018 con lo scopo di contribuire allo sviluppo della capacità di innovazione e della competitività dell’industria europea del legno e del mobile, progettando nel dettaglio il curriculum di una ...

fisco24_info : FederlegnoArredo, domani final conference del progetto Eqwood: Domani, 25 marzo, dalle ore 10 alle 12.30, si terrà…

Evento digitale "Challenging the Future, Managing the Innovation", domani 25 marzo dalle 10 alle 12.30 dedicato ... dell'Innovation Advisor per il settore legno-arredo, guidato da FederlegnoArredo e ...
Domani, 25 marzo, dalle ore 10 alle 12.30, si terrà l'evento digitale 'Challenging the future, managing the innovation', dedicato all'innovazione nel settore legno-arredo con la partecipazione di ospi ...