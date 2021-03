FederComTur e Abbac | lettera alla Regione Campania per progettare la ripartenza del turismo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Le imprese dele i bed and breakfast e affittaccamere riuniti sotto le insegne die Abbac scrivono al presidente della, Vincenzo De Luca, e all’assessore al, Felice Casucci. “luce dell’istituzione del nuovo ministero per il, ci preme sottolineare l’importanza del settore nell’ambito della nostra. Il, ed in particolare ilculturale, possono e debbono rappresentare il momento di ripresa e di riscatto dpandemia. Nonostante la mancata attenzione fino ad oggi per il settore a livello nazionale, laha mostrato aperture nei confronti degli imprenditori, facendo di ...