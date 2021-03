Fauci cauto | ' Non si può dire che gli Usa abbiano superato la crisi della pandemia'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) L'infettivologo Anthony, riconfermato da Biden come capotask forceCasa Bianca contro ladi Covid, ha fatto un bilancio, durante un breafing di routine, sulla situazione ...

ha spiegato che la sfida principale resta al momento l'elevato numero di nuovi casi quotidiani che si aggira intorno a una media di 55mila ed è aumentato leggermente negli ultimi giorni. ...... il perché di un atteggiamento tantosul fronte internazionale. Una possibile risposta arriva dall'avvertimento lanciato durante un'audizione al Senato da Anthony, principale consigliere ...L'infettivologo Anthony Fauci, riconfermato da Biden come capo della task force della Casa Bianca contro la pandemia di Covid, ha fatto un bilancio, durante un breafing di routine, sulla situazione co ...Che sui vaccini si stia combattendo una guerra economica e geopolitica appare ormai palese. Pericolosamente palese. Il problema è che due parti in causa nel conflitto, dopo settimane di trionfalismo, ...