Faraglioni sfregiati per pescare un mollusco proibito: 19 arrestati. Cosa sono i datteri di mare? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una vera e propria devastazione, condotta dai primi anni 2000, che ha portato a danni irreparabili ai famosi Faraglioni. I responsabili, stando all’inchiesta condotta dai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, sono in tutto 19 persone, di cui sei finiti in carcere, altri sei ai domiciliari, mentre i restanti sono stati sottoposti a misura cautelare più lieve. Per gli accusati i reati sono associazione per delinquere, disastro ambientale e ricettazione, assieme ad altre contestazioni che riguardano violazioni dal punto di vista ambientale. sono tutti appartenenti a due famiglie, che da tempo portavano avanti un’attività che è stata attentamente ricostruita dalle forze dell’ordine. LEGGI ANCHE => Coldiretti lancia l’allarme: “Riduzione giornate pesca metterà a rischio ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una vera e propria devastazione, condotta dai primi anni 2000, che ha portato a danni irreparabili ai famosi. I responsabili, stando all’inchiesta condotta dai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli,in tutto 19 persone, di cui sei finiti in carcere, altri sei ai domiciliari, mentre i restantistati sottoposti a misura cautelare più lieve. Per gli accusati i reatiassociazione per delinquere, disastro ambientale e ricettazione, assieme ad altre contestazioni che riguardano violazioni dal punto di vista ambientale.tutti appartenenti a due famiglie, che da tempo portavano avanti un’attività che è stata attentamente ricostruita dalle forze dell’ordine. LEGGI ANCHE => Coldiretti lancia l’allarme: “Riduzione giornate pesca metterà a rischio ...

