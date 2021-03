Fabrizio Corona, Giletti legge una lettera agghiacciante scritta dall’ospedale: “Mi sono mangiato il braccio” (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella puntata di ieri, domenica 21 marzo, di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha letto una lettera scritta da Fabrizio Corona durante il suo ricovero ospedaliero. L’ex re dei paparazzi ha scritto una missiva destinata esclusivamente al conduttore del programma di La 7 in cui ha descritto con minuzia di particolari i dettagli della sua follia. Corona ha parlato di come si sia strappato a morsi i punti di sutura dalle braccia e di come i medici lo abbiano ritrovato all’interno della sua stanza. Si tratta di un contenuto davvero forte che ha colpito sia presenti in studio sia telespettatori. La lettera di Fabrizio Corona Fabrizio Corona ha scritto una lettera molto toccante a Massimo ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella puntata di ieri, domenica 21 marzo, di Non è l’Arena, Massimoha letto unadadurante il suo ricovero ospedaliero. L’ex re dei paparazzi ha scritto una missiva destinata esclusivamente al conduttore del programma di La 7 in cui ha descritto con minuzia di particolari i dettagli della sua follia.ha parlato di come si sia strappato a morsi i punti di sutura dalle braccia e di come i medici lo abbiano ritrovato all’interno della sua stanza. Si tratta di un contenuto davvero forte che ha colpito sia presenti in studio sia telespettatori. Ladiha scritto unamolto toccante a Massimo ...

