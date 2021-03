Fabio Fulco papà a 50 anni, ecco chi è la giovane fidanzata (Di mercoledì 24 marzo 2021) I fan dell’attore Fabio Fulco stanno facendo i salti di gioia per la lieta notizie. A presto non solo convolerà a nozze, ma diventerà padre per la prima volta. Non tutti conoscono la sua fidanzata. E’ molto più giovane di lui ed è bellissima. ecco di chi si tratta. Fabio Fulco – Solonotizie24Fabio Fulco presto papà Fabio Fulco ha avuto un’intensa relazione con Cristina Chiabotto. Le loro strade si sono separate tempo fa e adesso diventeranno genitori con i rispettivi partner. L’attore ha rilasciato un’intervista alla rivista Chi per fare due comunicazioni: si sposerà e la fidanzata Veronica Papa a breve lo renderà padre. È al settimo mese di gravidanza, quindi il ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) I fan dell’attorestanno facendo i salti di gioia per la lieta notizie. A presto non solo convolerà a nozze, ma diventerà padre per la prima volta. Non tutti conoscono la sua. E’ molto piùdi lui ed è bellissima.di chi si tratta.– Solonotizie24prestoha avuto un’intensa relazione con Cristina Chiabotto. Le loro strade si sono separate tempo fa e adesso diventeranno genitori con i rispettivi partner. L’attore ha rilasciato un’intervista alla rivista Chi per fare due comunicazioni: si sposerà e laVeronica Papa a breve lo renderà padre. È al settimo mese di gravidanza, quindi il ...

