F1, sarà un Mondiale tra Red Bull e Mercedes? Max Verstappen ci crede: Hamilton mai così vicino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo una lunga attesa, la Formula Uno sta per tornare nuovamente protagonista questo weekend a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain 2021, tappa inaugurale del nuovo Campionato Mondiale. Si riparte chiaramente con una Mercedes favorita per il titolo, alla luce del dominio incontrastato degli ultimi sette anni di era ibrida, ma attenzione ad una Red Bull forse mai così vicina alla scuderia di Brackley nel periodo post-2013. Questi due team sembrano avere margine rispetto al resto della concorrenza, con un midfield molto folto e agguerrito che dovrebbe lottare per i podi e per il terzo posto nella classifica costruttori senza riuscire però ad impensierire Mercedes e Red Bull sulla lunga distanza dei 23 Gran Premi. Il finale della scorsa stagione ed i test ufficiali 2021 consentono alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo una lunga attesa, la Formula Uno sta per tornare nuovamente protagonista questo weekend a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain 2021, tappa inaugurale del nuovo Campionato. Si riparte chiaramente con unafavorita per il titolo, alla luce del dominio incontrastato degli ultimi sette anni di era ibrida, ma attenzione ad una Redforse maivicina alla scuderia di Brackley nel periodo post-2013. Questi due team sembrano avere margine rispetto al resto della concorrenza, con un midfield molto folto e agguerrito che dovrebbe lottare per i podi e per il terzo posto nella classifica costruttori senza riuscire però ad impensieriree Redsulla lunga distanza dei 23 Gran Premi. Il finale della scorsa stagione ed i test ufficiali 2021 consentono alla ...

Advertising

Doug_Hatori : RT @ImocoVolley: LA FINALE SARÀ A.CARRARO IMOCO - VAKIFBANK! ?? Come nel 2017 al Palaverde, saranno le Pantere e le turche a giocarsi il t… - infoiteconomia : Bitcoin: Miami sarà la capitale mondiale delle criptovalute, il piano di Suarez - Maiuscolo73 : @arichieti Grazie!seguirò tutto il mondiale. Si che per gli atleti sarà diverso senza pubblico ma da casa ci siamo - padua600 : RT @ImocoVolley: LA FINALE SARÀ A.CARRARO IMOCO - VAKIFBANK! ?? Come nel 2017 al Palaverde, saranno le Pantere e le turche a giocarsi il t… - ImocoVolley : LA FINALE SARÀ A.CARRARO IMOCO - VAKIFBANK! ?? Come nel 2017 al Palaverde, saranno le Pantere e le turche a giocar… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà Mondiale Diretta/ Francia Ucraina (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, si gioca! ... Kean torna a casa FRANCIA UCRAINA: I BLEUS PARTONO FAVORITI Francia Ucraina , che sarà diretta ... in mezzo al campo Kanté e Pogba sono i titolari del Mondiale vinto tre anni fa ma Ndombele, Rabiot e ...

Renault LCV, nuova line - up e soluzioni a zero emissioni L'innovazione 'Open Sesame by Renault' sull'All - New Kangoo Van e' una prima mondiale nel mondo degli LCV. Come il leader degli LCV elettrici in Europa, ci stiamo anche preparando al futuro con ...

Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE ... Kean torna a casa FRANCIA UCRAINA: I BLEUS PARTONO FAVORITI Francia Ucraina , chediretta ... in mezzo al campo Kanté e Pogba sono i titolari delvinto tre anni fa ma Ndombele, Rabiot e ...L'innovazione 'Open Sesame by Renault' sull'All - New Kangoo Van e' una primanel mondo degli LCV. Come il leader degli LCV elettrici in Europa, ci stiamo anche preparando al futuro con ...