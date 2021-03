F1, la nota della Ferrari: “Vettura migliorata in tutte le aree, in Bahrain verificheremo il lavoro svolto” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Attraverso una nota, la Ferrari ha reso note le proprie intenzioni in vista del Gp di Sakhir (Bahrain), che inaugurerà la nuova stagione di Formula 1. “La Scuderia Ferrari Mission, che parte dai 403 giri completati dalla SF21, è pronta a verificare sul campo la bontà del lavoro svolto durante l’inverno nel quale la Vettura dell’anno scorso – per regolamento la base delle monoposto 2021 – è stata migliorata in tutte le aree, nei limiti di quanto permesso dal regolamento” si legge nel comunicato. La Rossa si augura di iniziare il Mondiale nel migliore dei modi e, secondo le statistiche, ci sono tutti i presupposti. La Ferrari ha infatti ottenuto ben sei vittorie in Bahrain, le più ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Attraverso una, laha reso note le proprie intenzioni in vista del Gp di Sakhir (), che inaugurerà la nuova stagione di Formula 1. “La ScuderiaMission, che parte dai 403 giri completati dalla SF21, è pronta a verificare sul campo la bontà deldurante l’inverno nel quale ladell’anno scorso – per regolamento la base delle monoposto 2021 – è statainle, nei limiti di quanto permesso dal regolamento” si legge nel comunicato. La Rossa si augura di iniziare il Mondiale nel migliore dei modi e, secondo le statistiche, ci sono tutti i presupposti. Laha infatti ottenuto ben sei vittorie in, le più ...

