F1, Antonio Giovinazzi: "Mi sento pronto per la stagione. Avvio di campionato cruciale, sono fiducioso"

Mancano ormai meno di 48 ore al via della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021, tappa di apertura del nuovo Mondiale di Formula Uno. Fari puntati a Sakhir sul primo vero confronto diretto tra i team della griglia, che dovranno finalmente svelare le carte sprigionando tutto il potenziale in occasione delle prime qualifiche stagionali. Grande attesa in chiave azzurra per Antonio Giovinazzi, unico pilota italiano presente nel circus. "Sono davvero entusiasta di iniziare una nuova stagione. Il mio terzo anno completo in questo sport, mi sento pronto, sia nel corpo che nella mente. Non vedo l'ora di provare ancora una volta le sensazioni del weekend di gara. Non faccio previsioni su dove saremo rispetto ai nostri rivali, ma sono fiducioso".

