Evan Peters sarà Jeffrey Dahmer in Monster, la nuova serie Netflix diretta da Ryan Murphy (Di mercoledì 24 marzo 2021) Avete nostalgia di Evan Peters? Se sì sarete felici di sapere che a breve lo vedremo in ben due serie firmate da Ryan Murphy. Il biondino infatti sarà tra i protagonisti di American Horror Story 10 (in uscita in autunno), ma anche di un nuovo progetto del regista. Secondo i media americani Murphy sta lavorando ad un telefilm dal titolo ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story‘, che ripercorre la storia del famoso serial killer statunitense, noto anche come il cannibale di Milwaukee o il mostro di Milwaukee (che avevamo incontrato anche in American Horror Story Hotel). Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, la nuova serie di Ryan Murphy sarebbe ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 marzo 2021) Avete nostalgia di? Se sì sarete felici di sapere che a breve lo vedremo in ben duefirmate da. Il biondino infattitra i protagonisti di American Horror Story 10 (in uscita in autunno), ma anche di un nuovo progetto del regista. Secondo i media americanista lavorando ad un telefilm dal titolo ‘: TheStory‘, che ripercorre la storia del famoso serial killer statunitense, noto anche come il cannibale di Milwaukee o il mostro di Milwaukee (che avevamo incontrato anche in American Horror Story Hotel). Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, ladisarebbe ...

