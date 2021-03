Europei Under 21, Repubblica Ceca - Italia 1 - 1: Scamacca non basta agli Azzurrini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Celje , 24 marzo 2021 - Esordio a dir poco sfortunato per la Nazionale azzurra alla fase finale degli Europei Under 21 . Finisce 1 - 1 il match contro la Repubblica Ceca , al termine del quale la ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Celje , 24 marzo 2021 - Esordio a dir poco sfortunato per la Nazionale azzurra alla fase finale degli21 . Finisce 1 - 1 il match contro la, al termine del quale la ...

Advertising

SimoneGambino : Su @GoalItalia è online la Guida agli Europei Under 21 2021, al via oggi ?? I convocati, le stelle, le possibili s… - SkySport : REPUBBLICA CECA-ITALIA 1-1 Risultato finale ? ? #Scamacca (31') ? aut. #Maggiore (75') ?? - luca_deca : RT @RaiSport: #Azzurrini 1-1 con la Rep. Ceca ? Italia #U21 all'esordio agli #Europei: in gol #Scamacca e poi autogol di #Maggiore ?? https:… - sportli26181512 : Europei U21, Slovenia-Spagna 0-3: Brahim Diaz autore di un assist: L'Under 21 della Spagna travolge per 3-0 i pari… - MomentiCalcio : #EuropeiUnder 21: l’Italia pareggia con la #RepubblicaCeca: espulsi #Tonali e #Marchizza -