Europei Under 21 2021, l’Italia pareggia contro la Repubblica Ceca. Espulsi Tonali e Marchizza (Di mercoledì 24 marzo 2021) l’Italia pareggia per 1-1 contro la Repubblica Ceca nella prima giornata del gruppo B degli Europei Under 21 2021. A segno Scamacca al 31? per l’Italia, la Repubblica Ceca pareggia al 75? con un autogol di Maggiore. Espulsi Tonali (rosso diretto per condotta antisportiva) e Marchizza (doppio giallo) tra le fila azzurre. RIVIVI IL LIVE LA CRONACA – Il primo brivido della partita è portato da Lingr, che devia da pochi passi la sponda di Krejci: gran riflesso di Carnesecchi, che sventa il pericolo. l’Italia cerca molto la verticalizzazione su Cutrone e Scamacca, spesso però con passaggi imprecisi. Ma proprio con questa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021)per 1-1lanella prima giornata del gruppo B degli21. A segno Scamacca al 31? per, laal 75? con un autogol di Maggiore.(rosso diretto per condotta antisportiva) e(doppio giallo) tra le fila azzurre. RIVIVI IL LIVE LA CRONACA – Il primo brivido della partita è portato da Lingr, che devia da pochi passi la sponda di Krejci: gran riflesso di Carnesecchi, che sventa il pericolo.cerca molto la verticalizzazione su Cutrone e Scamacca, spesso però con passaggi imprecisi. Ma proprio con questa ...

Advertising

SimoneGambino : Su @GoalItalia è online la Guida agli Europei Under 21 2021, al via oggi ?? I convocati, le stelle, le possibili s… - terribile76 : RT @EnricoTurcato: Visto che sono iniziati gli Europei Under 21, mi preme ricordare che Gigi Di Biagio nel 2019 riuscì a mancare la semifin… - Fiorentinanews : #Cutrone realizza un assist favoloso per #Scamacca, ma l'#Italia non va oltre il pareggio nella prima partita degli… - Activnews24 : ?? Calcio, Europei Under 21: Repubblica Ceca-Italia 1-1 - ChrisBrey1 : RT @SkySport: REPUBBLICA CECA-ITALIA 1-1 Risultato finale ? ? #Scamacca (31') ? aut. #Maggiore (75') ?? -