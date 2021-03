Europei U21, le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Italia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Europei U21, Repubblica Ceca-Italia. Esordio per la squadra allenata da Nicolato nella competizione internazionale. CELJE (SLOVENIA) – Europei U21, Repubblica Ceca-Italia. Esordio a Celje per gli Azzurini di Paolo Nicolato in questa competizione continentale. L’obiettivo restano i primi due posti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. (I risultati e le classifiche) Europei U21, Repubblica Ceca-Italia: le probabili formazioni Nicolato potrebbe affidarsi ad un inedito 3-5-2 con Gabbia insieme a Lovato e Marchizza in difesa e Cutrone e Scamacca in attacco. Tonali in cabina di regia. Repubblica ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021)U21,. Esordio per la squadra allenata da Nicolato nella competizione internazionale. CELJE (SLOVENIA) –U21,. Esordio a Celje per gli Azzurini di Paolo Nicolato in questa competizione continentale. L’obiettivo restano i primi due posti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. (I risultati e le classifiche)U21,: leNicolato potrebbe affidarsi ad un inedito 3-5-2 con Gabbia insieme a Lovato e Marchizza in difesa e Cutrone e Scamacca in attacco. Tonali in cabina di regia....

